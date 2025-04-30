Россиянам рассказали о схеме мошенничества с поддельными путевками
Отмечается, что злоумышленники на разных сайтах предлагают скидки 50-70% на туры по России и в страны СНГ. По словам Силаева, ссылки ведут на сайты-двойники реальных туроператоров или в «закрытые» Telegram-каналы, где просят внести предоплату. После перевода денег «тур» оказывается несуществующим, а сайт вскоре исчезает. Россиян призвали покупать путевки только через официальные сайты проверенных агентств.
Россиянам рассказали о схеме мошенничества с поддельными путевками в преддверии майских праздников. Об этом в среду, 30 апреля, рассказал RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.
Отмечается, что злоумышленники на разных сайтах предлагают скидки 50-70% на туры по России и в страны СНГ.
По словам Силаева, ссылки ведут на сайты-двойники реальных туроператоров или в «закрытые» Telegram-каналы, где просят внести предоплату. После перевода денег «тур» оказывается несуществующим. Сайт вскоре исчезает.
Россиян призвали покупать путевки только через официальные сайты проверенных агентств.
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