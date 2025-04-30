Россиянам рассказали о рисках получения зарплат в конвертах

«Прежде всего, человек, работающий „в черную“, сам себя наказывает. С зарплаты в конверте не уплачиваются страховые взносы, которые могли бы пойти на будущее пенсионное обеспечение. В итоге выплаты будут меньше. Кроме того, есть и другие серьезные риски. Работодатель таким образом уклоняется от уплаты страховых взносов, но и сотрудник, соглашаясь на данный формат оплаты, уклоняется от налогов», — сказала парламентарий.

Россиянам рассказали о рисках получения зарплат в конвертах. Об этом пишет «Лента. ру» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

Она также предостерегла от отношений с работодателями, которые отказываются добросовестно исполнять свои обязанности перед сотрудниками.

«Прежде всего, человек, работающий „в черную“, сам себя наказывает. С зарплаты в конверте не уплачиваются страховые взносы, которые могли бы пойти на будущее пенсионное обеспечение. В итоге выплаты будут меньше. Кроме того, есть и другие серьезные риски. Работодатель таким образом уклоняется от уплаты страховых взносов, но и сотрудник, соглашаясь на данный формат оплаты, уклоняется от налогов», — сказала парламентарий.

Она добавила, что человек, работающий не по трудовому договору и получающий зарплату в конверте, не может рассчитывать на страховые выплаты, оплату больничного.