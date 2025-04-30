Российские войска освободили населенный пункт Новое в ДНР
Суточные потери ВСУ составили до 1210 военных. Также ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, склады боеприпасов, пункты временной дислокации бойцов и иностранных наемников в 156 районах. Уничтожены 5 бронемашин и 125 беспилотников.
Российские войска освободили населенный пункт Новое в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Суточные потери ВСУ составили до 1210 военных. Также ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, склады боеприпасов, пункты временной дислокации бойцов и иностранных наемников в 156 районах.
Уничтожены 5 бронемашин и 125 беспилотников.