РИА Новости: в ВСУ хотят брать мужчин старше 60 лет
Отмечается, что законопроект зарегистрирован в Раде. Мужчины смогут пойти на службу добровольно. Также в сообщении подчеркнули, что сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет.
На Украине хотят разрешить службу в ВСУ мужчинам старше 60 лет. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что законопроект зарегистрирован в Раде. Мужчины смогут пойти на службу добровольно. Также в сообщении подчеркнули, что сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет.