Почти 50% рязанцев выступили за самозапрет на участие в азартных играх
Еще 20% поддержали только возможность добровольного самозапрета, 5% — исключительно запрет для неплательщиков. Отмечается, что чем ниже доход, тем выше уровень одобрения подобного механизма.
47% рязанцев выступили за самозапрет на участие в азартных играх. Об этом пишет SuperJob.
20% поддержали только возможность добровольного самозапрета, 5% — исключительно запрет для неплательщиков.
Отмечается, что чем ниже доход, тем выше уровень одобрения подобного механизма.