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Названо число погибших мирных жителей после вторжения ВСУ под Курск
Об этом сообщил врио губернатора региона Хинштейн. По его словам, из-за вторжения ВСУ погибли 288 жителей Курской области. Еще 430 человек пострадали. «И эти страшные цифры, увы, не исчерпывающие: далеко еще не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья», — добавил он. Ранее СК сообщал, что установлена гибель 191 человека. Потерпевшими по уголовным делам признаны почти 50 тысяч местных. Напомним, об освобождении Курской области стало известно 26 апреля.

Названо число погибших мирных жителей после вторжения ВСУ под Курск. Об этом сообщил врио губернатора региона Хинштейн.

По его словам, из-за вторжения ВСУ погибли 288 жителей Курской области. Еще 430 человек пострадали.

«И эти страшные цифры, увы, не исчерпывающие: далеко еще не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья», — добавил он.

Ранее СК сообщал, что установлена гибель 191 человека. Потерпевшими по уголовным делам признаны почти 50 тысяч местных.

Напомним, об освобождении Курской области стало известно 26 апреля.