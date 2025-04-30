На рязанском телеканале показали сюжет об осужденном на 15 лет за убийство

Он вместе со знакомыми мстил за смерть друга. «Была пелена на глазах от гнева и ярости, хотелось справедливости, и я потерял связь с реальностью, мог пойти на преступление. С возрастом понимаю — так делать было нельзя. Тогда казалось иначе, а безнаказанность только способствовала всему», — рассказал Илья Багров. Как рассказали в сюжете, мужчина, который 15 лет провел в тюрьме за убийство из травматического пистолета одного человека и ранение другого, изменился. Сейчас он работает старшим дневальным в колонии, получил профильное образование по фитнесу, регулярно посещает спортзал и храм, стремится приносить пользу обществу.

На «ТКР» показали сюжет об осужденном на 15 лет за убийство Илье Багрове. Он вместе со знакомыми мстил за смерть друга.

«Была пелена на глазах от гнева и ярости, хотелось справедливости, и я потерял связь с реальностью, мог пойти на преступление. С возрастом понимаю — так делать было нельзя. Тогда казалось иначе, а безнаказанность только способствовала всему», — рассказал Илья Багров.

Как рассказали в сюжете, мужчина, который 15 лет провел в тюрьме за убийство из травматического пистолета одного человека и ранение другого, изменился. Сейчас он работает старшим дневальным в колонии, получил профильное образование по фитнесу, регулярно посещает спортзал и храм, стремится приносить пользу обществу.

«Хотел бы попросить прощения. Думаю, что оно не будет услышано, но внутренне я раскаиваюсь», — признался осужденный.

Багров призвал больше общаться с родителями и старшими товарищами, быть терпеливее и сдержаннее — ведь человеческие пороки могут привести к беде.

Илья хочет начать жизнь с чистого листа и уже отучился на пожарного.

Фото — скиншоты из сюжета телеканала «ТКР»