Минюст хочет расширить список болезней, препятствующих отправке в СИЗО
В перечень планируют включить следующие заболевания: болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; врожденные аномалии (пороки развития);деформации и хромосомные нарушения. Список также дополнят наличием беременности и запретом помещать под стражу во время родов и послеродовой период.
Минюст предложил расширить список болезней, препятствующих помещению под стражу подозреваемых и обвиняемых. Об этом в среду, 30 апреля,
В перечень планируют включить следующие заболевания:
- болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- врожденные аномалии (пороки развития);
- деформации и хромосомные нарушения.
Список также дополнят наличием беременности и запретом помещать под стражу во время родов и послеродовой период.