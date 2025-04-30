FT: западные компании готовятся к отмене санкций против России
Отмечается, что страховые, сырьевые и судоходные фирмы уже начали спрашивать юристов о том, как возобновить торговлю с РФ. Отдельным вопросом для компаний, как уточнили в публикации, остается возобновление деятельности на российском рынке при условии, что ЕС и Великобритания не поддержат ослабление антироссийских рестрикций.
Западные компании готовятся к отмене антироссийских санкций. Об этом сообщило FT, передало в среду, 30 апреля, РИА Новости.
Отмечается, что страховые, сырьевые и судоходные фирмы уже начали спрашивать юристов о том, как возобновить торговлю с РФ.Отдельным вопросом для компаний, как уточнили в публикации, остается возобновление деятельности на российском рынке при условии, что ЕС и Великобритания не поддержат ослабление антироссийских рестрикций.