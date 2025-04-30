ФСБ предупредила россиян о мошенничестве с якобы «секретными операциями»

Злоумышленники рассылают гражданам через популярные мессенджеры фальшивые повестки от имени ФСБ, вводят их в заблуждение под предлогом проведения «секретных операций», а затем крадут их денежные средства. Руководитель приемной ФСБ подчеркнул, что сотрудники органов государственной безопасности никогда не звонят по телефону и не пишут в социальных сетях, не пересылают фотографии своих служебных удостоверений и не предлагают перевести деньги граждан на «безопасные или страховые счета».

ФСБ предупредила россиян о мошенничестве с якобы «секретными операциями». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя приемной ведомства.

По его словам, злоумышленники рассылают гражданам через популярные мессенджеры фальшивые повестки от имени ФСБ, вводят их в заблуждение под предлогом проведения «секретных операций», а затем крадут их денежные средства.

Руководитель приемной ФСБ подчеркнул, что сотрудники органов государственной безопасности никогда не звонят по телефону и не пишут в социальных сетях, не пересылают фотографии своих служебных удостоверений и не предлагают перевести деньги граждан на «безопасные или страховые счета».