Для рязанцев опубликовали график планового отключения горячей воды

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов проводятся планово-профилактические работы. В связи с этим в мае временно прекратят подачу ресурса по ряду адресов. Ознакомиться со списком можно по ссылке. Также информацию разместят в личных кабинетах граждан на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Отмечается, что сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города.

Для рязанцев опубликовали график планового отключения горячей воды. Об этом сообщает МУП «РМПТС». В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов проводятся планово-профилактические работы. В связи с этим в мае временно прекратят подачу ресурса по ряду адресов.

Ознакомиться со списком можно по ссылке . Также информацию разместят в личных кабинетах граждан на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги».

Отмечается, что сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города.