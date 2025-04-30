Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в просьбе прекратить огонь на линии фронта
«Уиткофф во время длительных переговоров в Кремле в пятницу пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня, остановив боевые действия вдоль нынешних линий фронта», — сообщает издание. Отмечается, что российский лидер сохранил свою позицию по вопросу территорий, согласно которой под контроль РФ должны перейти все земли новых регионов.
Президент России Владимир Путин отказал спецпосланнику Дональда Трампа Стивену Уиткоффу в просьбе прекратить огонь на линии фронта. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Уиткофф во время длительных переговоров в Кремле в пятницу пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня, остановив боевые действия вдоль нынешних линий фронта», — сообщает издание.
Отмечается, что российский лидер сохранил свою позицию по вопросу территорий, согласно которой под контроль РФ должны перейти все земли новых регионов.
Напомним, встреча состоялась 25 апреля в Кремле.