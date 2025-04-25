В Кремле началась встреча Путина и спецпосланника Трампа
«Президент России принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа», — сказал он. В переговорах также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Уиткофф прибыл в Москву утром 25 апреля.
В Кремле началась встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Президент России принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа», — сказал он.
В переговорах также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Уиткофф прибыл в Москву утром 25 апреля.