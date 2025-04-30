«АвтоВАЗ» запустил продажи Lada Granta в обновленных комплектациях
Среди новинок — климатическая установка, противотуманные фары, задние электростеклоподъемники и круиз-контроль. В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что версии Club и Quest оборудованы парктроником, подогревом передних сидений, двумя подушками безопасности, дополнительным пакетом шумоизоляции, а также мультимедийной системой Lada EnjoY Pro.
«АвтоВАЗ» запустил продажи Lada Granta в обновленных комплектациях Club для седанов и лифтбеков и Quest для универсалов. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Среди новинок — климатическая установка, противотуманные фары, задние электростеклоподъемники и круиз-контроль.
В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что версии Club и Quest оборудованы парктроником, подогревом передних сидений, двумя подушками безопасности, дополнительным пакетом шумоизоляции, а также мультимедийной системой Lada EnjoY Pro.