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АвтоВАЗ обнаружил утечку личных данных владельцев 32 тыс. автомобилей Lada
Автолюбители могут столкнуться с риском мошеннических действий через мессенджеры и рассылки. В компании рассказали, что в апреле текущего года на одном из закрытых интернет-ресурсов, где происходит обмен украденными базами данных, был обнаружен файл, якобы представляющий собой «официальный слив», состоящий из более чем 32 тыс. владельцев Lada с персональными данными (мобильный телефон, VIN, модель, а также анализ присутствия указанных телефонных номеров в мессенджерах).

АвтоВАЗ обнаружил утечку личных данных владельцев 32 тыс. автомобилей Lada, которые собраны из неизвестных альтернативных источников. Об этом пишут «Известия».

Автолюбители могут столкнуться с риском мошеннических действий через мессенджеры и рассылки.

В компании рассказали, что в апреле текущего года на одном из закрытых интернет-ресурсов, где происходит обмен украденными базами данных, был обнаружен файл, якобы представляющий собой «официальный слив», состоящий из более чем 32 тыс. владельцев Lada с персональными данными (мобильный телефон, VIN, модель, а также анализ присутствия указанных телефонных номеров в мессенджерах).

В АвтоВАЗе заявили, что системы учета и хранения данных компании ведутся в других форматах и полностью защищены от нелегального доступа. Служба безопасности компании рекомендовала владельцам автомобилей Lada всех годов выпуска «критически относиться к внезапным сообщениям от неизвестных адресатов, которые могут в ближайшее время маскироваться под „представителей“ АвтоВАЗа, дилерской сети Lada и иных якобы взаимосвязанных с компанией организаций».