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Автомобиль рязанца объявили в розыск из-за долгов по кредиту
Приставы по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам ищут машину ВАЗ-21100, 1998 года выпуска. Ее хозяин не выплатил 240 тысяч рублей. Жителей просят сообщить любую информацию о транспортном средстве по номерам 8 (49148) 3-18-25, 3-13-72.

Автомобиль рязанца объявили в розыск из-за долгов по кредиту. Об этом пишет ИД «Пресса».

Приставы по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам ищут машину ВАЗ-21100, 1998 года выпуска. Ее хозяин не выплатил 240 тысяч рублей.

Жителей просят сообщить любую информацию о транспортном средстве по номерам 8 (49148) 3-18-25, 3-13-72.