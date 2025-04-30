Автомобиль рязанца объявили в розыск из-за долгов по кредиту
Приставы по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам ищут машину ВАЗ-21100, 1998 года выпуска. Ее хозяин не выплатил 240 тысяч рублей. Жителей просят сообщить любую информацию о транспортном средстве по номерам 8 (49148) 3-18-25, 3-13-72.
Автомобиль рязанца объявили в розыск из-за долгов по кредиту. Об этом пишет ИД «Пресса».
Приставы по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам ищут машину ВАЗ-21100, 1998 года выпуска. Ее хозяин не выплатил 240 тысяч рублей.
Жителей просят сообщить любую информацию о транспортном средстве по номерам 8 (49148) 3-18-25, 3-13-72.