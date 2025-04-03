ВСУ четыре раза ударили по российским энергообъектам за сутки

В Курской области атаковали филиал «Россетей». Без электричества остались более 1,2 тыс потребителей. В Белгородской области также нанесли удар по филиалу «Россетей». Более 1,7 тысяч потребителей остались без электричества. Кроме того, в Запорожской области атаковали электроподстанцию «Васильевка», в Луганске — газораспределительную станцию «Сватово». Девять тысяч потребителей остались без электричества, 11 тысяч — без газа.

ВСУ четыре раза атаковали российскую энергетическую инфраструктуру 2 апреля. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

В Курской области атаковали филиал «Россетей». Без электроснабжения остались более 1,2 тыс потребителей.

В Белгородской области также нанесли удар по филиалу «Россетей». Более 1,7 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Кроме того, в Запорожской области атаковали электроподстанцию «Васильевка», в Луганске — газораспределительную станцию «Сватово». Девять тысяч потребителей остались без электроснабжения, 11 тысяч — без газоснабжения.