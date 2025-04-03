В России резко упали продажи автомобилей

Отмечается, что в марте 2025 года продано 83,1 тыс. единиц, что на 45% меньше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2025-го по сравнению с продажами того же периода 2024 года сократились на 26% и составили 254,1 тыс. автомобилей. Негативная динамика усилилась из-за высокой финансовой нагрузки, а также ожидания покупателей вероятного возвращения на российский рынок некоторых ранее ушедших компаний. Уточняется, что продолжение тенденции по сокращению рынка может привести к кризису в отрасли, что потребует срочной поддержки со стороны государства.

В России резко упали продажи автомобилей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Комитет автопроизводителей АЕБ.

Отмечается, что в марте 2025 года продано 83,1 тыс. единиц, что на 45% меньше, чем годом ранее.

По итогам трех месяцев 2025-го по сравнению с продажами того же периода 2024 года сократились на 26% и составили 254,1 тыс. автомобилей.

Негативная динамика усилилась из-за высокой финансовой нагрузки, а также ожидания покупателей вероятного возвращения на российский рынок некоторых ранее ушедших компаний.

Уточняется, что продолжение тенденции по сокращению рынка может привести к кризису в отрасли, что потребует срочной поддержки со стороны государства.