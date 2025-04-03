В России плату за возврат билета на поезд могут повысить до 10% от его стоимости

Отмечается, что ведомство подготовило проект, который предусматривает изменение формирования платы за возврат железнодорожных билетов. Если постановление вступит в силу, плату за возврат билета на поезд повысят до 10% от его стоимости. Как заявил Магазинов, ФАС видит, что билеты в пиковые сезоны пропадают сразу же после начала продаж."Иногда это объясняют тем, что сейчас плата за возврат билетов близка к нулю, и люди их выкупают, а потом продают", — отметил он.