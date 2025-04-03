В Касимове засняли необычное оптическое явление

В четверг, 3 апреля, над Касимовом засняли солнечное гало.

В Касимове засняли необычное оптическое явление. Об этом сообщает паблик «Типичный Касимов».

В четверг, 3 апреля, над Касимовом засняли солнечное гало.

Справка:

Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.

Фото: Наталья Ульянкина