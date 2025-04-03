В Чебоксарах нашли труп убитого мужчины
В Чебоксарах нашли труп убитого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СК по Чувашии.
В полицию обратились обеспокоенные родственники 46-летнего местного жителя. Он перестал выходить на связь.
Его тело, прикрытое хвойными ветками, нашли на закрытой территории заброшенной базы отдыха на левом берегу Волги.
Подозреваемым в убийстве стал 67-летний знакомый потерпевшего, уроженец поселка Сосновка. Он задержан.
По словам пенсионера, причиной убийства стала ссора, возникшая на бытовой почве, когда они выпивали.