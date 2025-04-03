Рязанская энергосбытовая компания составила антирейтинг предприятий по долгам за свет

В числе должников — 19 организаций коммунального комплекса Рязанской области, которые систематически нарушают платежную дисциплину и годами копят долги. Общая сумма задолженности на 1 марта 2025 года составила 291 594 тыс. руб.

Среди основных недобросовестных потребителей остаются муниципальные предприятия, учредителями которых являются органы местного самоуправления:

МКП «ЖКХ Путятинское» Путятинского района. Прирост дебиторской задолженности за 2024 год составил + 2211,9 тыс. руб., или + 26%. При полезном отпуске 6639 тыс. руб. оплачено 4427 тыс. руб. На данный момент общая сумма долга составляет 11 278,75 тыс. руб. МКП «ЖКХ Чучковское» Чучковского района. За 2024 год дебиторская задолженность увеличилась на + 2,957 млн руб., или + 14,9%. При полезном отпуске 8,353 тыс. руб. оплачено лишь 5,395 тыс. руб. При этом общая сумма задолженности на данный момент составляет 24 706, тыс. руб. МКП «Ухоловский коммунальщик» Ухоловского района. Прирост дебиторской задолженности за 2024 год составил + 5953,2 тыс. руб., или +54,1%. При полезном отпуске 8796,8 тыс. руб. оплачено лишь 2843,6 тыс. руб. Суммарный долг составляет 17 944,0 тыс. руб. МКП «Сапожковское ЖКХ» Сапожковский район. Прирост дебиторской задолженности за 2024 год составил + 3361,0 тыс. руб., или + 47,4%. При полезном отпуске 8012,6 тыс. руб. оплачено только 4651,1 тыс. руб. Общая сумма задолженности — 11 139,8 тыс. руб.

В отношении должников ПАО «РЭСК» неоднократно предпринимало меры по урегулированию задолженности, предусмотренные действующим законодательством:

направлены уведомления об ограничении режима электропотребления с предоставлением плана мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения энергоснабжения и досудебные претензии;

в адрес администраций муниципальных образований направлены претензии о субсидиарной ответственности;

инициированы исковые производства для взыскания просроченной задолженности в судебном порядке;

в адрес МКП направлены требования о предоставлении финансовых гарантий в соответствии с требованием законодательства;

МКП привлекаются Ростехнадзором к административной ответственности за непредоставление плана мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения энергоснабжения, за непредоставление банковской гарантии.

Несмотря на огромной объем работы и стремление ПАО «РЭСК» к конструктивному диалогу, улучшение платежной дисциплины со стороны проблемных предприятий не последовало. Компания призывает муниципальные власти активно включиться в работу и принять необходимые меры по снижению задолженности подведомственных предприятий.

Исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук отмечает, что компания обеспокоена сложившейся ситуацией.

«В случае отсутствия положительных результатов по неплатежам, будем вынуждены применять все меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством, в том числе ограничения электроснабжения», — отметила она.