Михаил Ефремов выйдет на свободу 9 апреля

Адвокат актера рассказал, что, несмотря на УДО, Ефремов продолжает ходить на работу, соблюдать режим и запреты. По его словам, после освобождения Ефремов должен пройти полное обследование у врачей. Адвокат отметил, что у актера подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. На съемочную площадку вернется только после лечения. Он подчеркнул, что сообщения о том, что Ефремову уже готовят роли и гонорар — фейк.

Михаил Ефремов выйдет на свободу 9 апреля. Об этом сообщает Mash.

Адвокат актера рассказал, что, несмотря на УДО, Ефремов продолжает ходить на работу, соблюдать режим и запреты.

По его словам, после освобождения Ефремов должен пройти полное обследование у врачей. Адвокат отметил, что у актера подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. На съемочную площадку вернется только после лечения.

Он подчеркнул, что сообщения о том, что Ефремову уже готовят роли и гонорар — фейк.