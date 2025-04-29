Жители рязанского села пожаловались на стаю бездомных собак
Жалобы поступили от жителей села Сысои в Сараевском районе. «Стая бездомных собак терроризирует Сысои. Администрация бездействует. Ждут, наверное, пока с домашних питомцев собаки перейдут на людей», — подписал автор поста.
Жители рязанского села пожаловались на стаю бездомных собак. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Рязань».
Жалобы поступили от жителей села Сысои в Сараевском районе.
«Стая бездомных собак терроризирует Сысои. Администрация бездействует. Ждут, наверное, пока с домашних питомцев собаки перейдут на людей», — подписал автор поста.