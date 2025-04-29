За сутки рязанские полицеские поймали троих пьяных водителей
Отмечается, что всего инспекторы обнаружили 217 нарушений ПДД, из них более 100 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, более 30 — совершили пешеходы, а также 18 нарушений допустили водители грузовиков.
За сутки рязанские полицеские поймали троих пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что всего инспекторы обнаружили 217 нарушений ПДД, из них более 100 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, более 30 — совершили пешеходы, а также 18 нарушений допустили водители грузовиков.