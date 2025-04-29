ВСУ снова попытались прорвать российскую границу в Курской области
Утверждается, что украинские солдаты пытались осуществить прорыв в районе Гоптаровки. «В результате стрелкового боя большая часть оккупантов была ликвидирована, остальные пытались бежать вглубь Сумской области, но были уничтожены нашими артиллеристами и операторами БПЛА», — говорится в сообщении.
ВСУ снова попытались прорвать российскую границу в Курской области. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».
Утверждается, что украинские солдаты пытались осуществить прорыв в районе Гоптаровки.
«В результате стрелкового боя большая часть оккупантов была ликвидирована, остальные пытались бежать вглубь Сумской области, но были уничтожены нашими артиллеристами и операторами БПЛА», — говорится в сообщении.