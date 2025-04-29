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Врачи рассказали рязанцам о несочетании шашлыка и спиртных напитков
Алкоголь — это всегда нагрузка на печень. Когда алкоголь попадает в организм, печень в первую очередь берется за его нейтрализацию. Но жирная пища — дополнительная нагрузка. В результате печень перегружается, не успевая нормально перерабатывать ни алкоголь, ни жир. Это может привести к неприятным симптомам: тошноте, болям в правом подреберье и общей слабости.

Врачи рассказали рязанцам о несочетании шашлыка и спиртных напитков. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на эндокринолога Дарью Хайкину.

По ее словам, довольно часто шашлык готовят из свинины. А данный вид мяса — жирный продукт. Алкоголь в сочетании с жирным мясом дает серьезный стресс для пищеварительной системы. Снижается активность пищеварительных ферментов — мясо переваривается медленнее, возникает тяжесть, изжога и вздутие живота.

Также врач напомнила, что алкоголь — это всегда нагрузка на печень. Когда алкоголь попадает в организм, печень в первую очередь берется за его нейтрализацию. Но жирная пища — дополнительная нагрузка.

В результате печень перегружается, не успевая нормально перерабатывать ни алкоголь, ни жир. Это может привести к неприятным симптомам: тошноте, болям в правом подреберье и общей слабости.

Кроме того, она отметила, что любой алкоголь в жару дает обезвоживание и отеки. Спиртное действует как мочегонное, выводя из организма жидкость и электролиты. При этом жареное на углях мясо с большим количеством соли задерживает воду. Такое сочетание может привести к отекам и неприятному чувству «опухшего» лица на следующий день.