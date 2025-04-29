В США заявили, что Украина скоро не сможет держать фронт
Отмечается, что американские боеприпасы у ВСУ кончатся в течение ближайших нескольких месяцев, Европа не может обеспечить Киев снарядами в полном объеме, что ставит под угрозу способность Украины держать линию фронта. Украинцам придется «снизить темп стрельбы», из-за чего будет сложно удерживать линию фронта.
В США заявили, что Украина скоро не сможет держать фронт. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Отмечается, что американские боеприпасы у ВСУ кончатся в течение ближайших нескольких месяцев, Европа не может обеспечить Киев снарядами в полном объеме, что ставит под угрозу способность Украины держать линию фронта.
Украинцам придется «снизить темп стрельбы», из-за чего будет сложно удерживать линию фронта.