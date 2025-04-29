В Ряжском муниципальном округе загорелись хозпостройка и дом
По данным ведомства, ЧП случилось утром 28 апреля в селе Новое Еголдаево. В тушении участвовали 8 человек, привлекалось 3 единицы техники. Площадь, пройденная огнем, составила 160 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
В Ряжском муниципальном округе загорелись хозпостройка и дом. Информацию опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.
По данным ведомства, ЧП случилось утром 28 апреля в селе Новое Еголдаево.
В тушении участвовали 8 человек, привлекалось 3 единицы техники.
Площадь, пройденная огнем, составила 160 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.