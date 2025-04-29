В рязанском Доме ребенка открыли новый кабинет физиотерапии
Отмечается, что в кабинете физиотерапии помогают детям с различными заболеваниями и нарушениями развития. Основные направления работы специалистов: помощь детям в восстановлении после травм и заболеваний; поддержка в развитии моторики и координации; проведение профилактических мероприятий для снижения риска развития заболеваний опорно-двигательного аппарата.
В рязанском Доме ребенка открыли новый кабинет физиотерапии. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.
Отмечается, что в кабинете физиотерапии помогают детям с различными заболеваниями и нарушениями развития.
Основные направления работы специалистов:
- помощь детям в восстановлении после травм и заболеваний;
- поддержка в развитии моторики и координации;
- проведение профилактических мероприятий для снижения риска развития заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Фото: группа минздрава Рязанской области в «ВК»