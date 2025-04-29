В Рязанской области случился пожар в хозпостройке
Информация о пожаре в деревне Максино Клепиковского района поступила 28 апреля в 13:36. Хозпостройку тушили 17 человек и шесть единиц техники, в том числе инженерной. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Пострадавших нет.
В Рязанской области случился пожар в хозпостройке. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре в деревне Максино Клепиковского района поступила 28 апреля в 13:36.
Хозпостройку тушили 17 человек и шесть единиц техники, в том числе инженерной.
Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
Пострадавших нет.