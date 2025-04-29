В Рязанской области сгорел жилой дом и хозпостройка
Происшествие случилось ночью 28 апреля. В селе Покровское Ухоловского района загорелся дом и хозпостройка. В 22:00 пожар локализовали. В 2:30 ликвидировали. Работало 2 единицы техники.
В Рязанской области сгорел жилой дом и хозпостройка. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Происшествие случилось ночью 28 апреля. В селе Покровское Ухоловского района загорелся дом и хозпостройка.
В 22:00 пожар локализовали. В 2:30 ликвидировали. Работало 2 единицы техники.
Фото: ИД «Пресса»