В Рязанской области сгорел жилой дом
Отмечается, что ЧП случилось в селе Можары Сараевского района. Кроме пожарных, на месте происшествия работали все спецслужбы района, а также специалисты отдела надзорной деятельности, которым и предстоит установить причину пожара и ущерб. Не исключено, что пожар произошел из-за неисправленной электропроводки.
В Рязанской области сгорел жилой дом. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что ЧП случилось в селе Можары Сараевского района.
Кроме пожарных, на месте происшествия работали все спецслужбы района, а также специалисты отдела надзорной деятельности, которым и предстоит установить причину пожара и ущерб.
Не исключено, что пожар произошел из-за неисправленной электропроводки.