В Рязанской области пройдут рейды по проверке мотоциклистов
Рейд пройдет во вторник, 29 апреля. Отмечается, что мероприятие проводятся с целью усиления контроля за эксплуатацией мототранспортных средств, а также для предотвращения аварийности.
В Рязанской области пройдут рейды по проверке мотоциклистов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Рейд пройдет во вторник, 29 апреля. Отмечается, что мероприятие проводятся с целью усиления контроля за эксплуатацией мототранспортных средств, а также для предотвращения аварийности.