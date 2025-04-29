В Рязанской области лихач снес контейнерную площадку
Инцидент произошел на улице Верхне-Архангельской в Пронске. На опубликованных кадрах видно разбросанный мусор и перевернутый бак. «Две стойки упали, баки валяются, их содержимое разбросано по сторонам. С какой скоростью нужно была мчаться, чтобы не вписаться в поворот? И в каком состоянии? Здесь и уличный фонарь светит, и дорога без ям и колдобин, и площадка была новой», — заявил глава администрации Пронска Виктор Радько.
В Рязанской области лихач снес контейнерную площадку. Об этом 29 апреля сообщили в Telegram-канале «Пронская газета».
Инцидент произошел на улице Верхне-Архангельской в Пронске. На опубликованных кадрах видно разбросанный мусор и перевернутый бак.
«Две стойки упали, баки валяются, их содержимое разбросано по сторонам. С какой скоростью нужно была мчаться, чтобы не вписаться в поворот? И в каком состоянии? Здесь и уличный фонарь светит, и дорога без ям и колдобин, и площадка была новой», — заявил глава администрации Пронска Виктор Радько.
Фото: Telegram-канал «Пронская газета»