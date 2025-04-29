В Рязанской области горел жилой дом
Информация о пожаре поступила 28 апреля в 17:16. В тушении участвовали 17 человек и пять единиц техники, в том числе инженерная. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Пострадавших нет.
В селе Берестянки Сасовского округа горел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС
Информация о пожаре поступила 28 апреля в 17:16.
В тушении участвовали 17 человек и пять единиц техники, в том числе инженерная.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
Пострадавших нет.