В Рязани волонтеры спасли застрявшего в стене магазина котенка
Инцидент произошел 27 апреля. Местные жители обратили внимание на звуки, доносящиеся из стены магазина. Источником шума оказался маленький котенок. Он застрял между основной стеной и облицовкой здания. Спасатели разобрали несколько панелей и успешно извлекли из стены котенка. «К сожалению, данное четвероногое создание не имеет своего постоянного дома и очень в нем нуждается. Сейчас животное находится на передержке у нашего спасателя, но очень ждет своих постоянных хозяев», — говорится в посте.
В Рязани волонтеры спасли застрявшего в стене магазина котенка. Об этом сообщается в соцсетях отряда РязГМУ Salus.
Инцидент произошел 27 апреля. Местные жители обратили внимание на звуки, доносящиеся из стены магазина. Источником шума оказался маленький котенок. Он застрял между основной стеной и облицовкой здания.
Спасатели разобрали несколько панелей и успешно извлекли из стены котенка.
«К сожалению, данное четвероногое создание не имеет своего постоянного дома и очень в нем нуждается. Сейчас животное находится на передержке у нашего спасателя, но очень ждет своих постоянных хозяев», — говорится в посте.