В Рязани разработают интерактивную карту «Рубеж обороны». Об этом 29 апреля сообщил глава горадминистрации Виталий Артемов в соцсетях.
Он встретился с рязанским краеведом Арсеном Бабуриным.
«В преддверии 80-летия Великой Победы поговорили о героическом ратном и трудовом подвиге рязанцев. Вместе с обществом „Знание“ краеведами разработаны буклет и карта обороны города», — отметил Виталий Артемов.
Отмечается, что в данный момент специалисты Муниципального центра управления горадминистрации завершают подготовку интерактивной карты «Рубеж обороны».
К 80-летию Победы пользователи смогут увидеть виды оборонительных сооружений, прочитать всю важную информацию о подвиге горожан, а также подробно узнать, за что Рязань удостоена звания «Город трудовой доблести».
Кроме того, одно из предложений Арсена Бабурина касалось проведения в школах «Разговоров о важном» по данной теме.
Фото: Telegram-канал Виталия Артемова