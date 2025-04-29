В Рязани неизвестные подожгли парк Белякова
ЧП произошло вечером 28 апреля. Отмечается, что неизвестные подожгли траву около забора парка имени Белякова со стороны улицы Забайкальской. По словам очевидцев, в момент поджога рядом находилась школьница с зажигалкой в руках. Возгорание потушили сотрудники МЧС.
В Рязани неизвестные подожгли парк Белякова. Об этом сообщает портал «Малая Родина».
ЧП произошло вечером 28 апреля. Отмечается, что неизвестные подожгли траву около забора парка имени Белякова со стороны улицы Забайкальской. По словам очевидцев, в момент поджога рядом находилась школьница с зажигалкой в руках.
Возгорание потушили сотрудники МЧС.