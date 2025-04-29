Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
11°
Чтв, 01
12°
Птн, 02
ЦБ USD 81.56 -0.99 30/04
ЦБ EUR 93.17 -0.01 30/04
Нал. USD 84.00 / 83.00 29/04 18:25
Нал. EUR 95.23 / 96.00 29/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
Вчера 16:45
1 807
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
22 078
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
10 696
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
16 920
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани неизвестные подожгли парк Белякова
ЧП произошло вечером 28 апреля. Отмечается, что неизвестные подожгли траву около забора парка имени Белякова со стороны улицы Забайкальской. По словам очевидцев, в момент поджога рядом находилась школьница с зажигалкой в руках. Возгорание потушили сотрудники МЧС.

В Рязани неизвестные подожгли парк Белякова. Об этом сообщает портал «Малая Родина».

ЧП произошло вечером 28 апреля. Отмечается, что неизвестные подожгли траву около забора парка имени Белякова со стороны улицы Забайкальской. По словам очевидцев, в момент поджога рядом находилась школьница с зажигалкой в руках.

Возгорание потушили сотрудники МЧС.