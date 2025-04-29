В Рязани на маткапитал за первого ребенка можно купить около 7 кв. метров жилья

Отмечается, что в 2025 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690,3 тысячи рублей, что на 9,5% больше, чем в прошлом году. В крупных городах РФ обновленной суммы хватит на покупку в среднем 5,5 кв. метров жилья.

В Рязани на маткапитал за первого ребенка можно купить около 7 кв. метров жилья. Об этом пишет «Стройгазета» со ссылкой на ЦИАН.

Отмечается, что в 2025 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690,3 тысячи рублей, что на 9,5% больше, чем в прошлом году.

В крупных городах РФ обновленной суммы хватит на покупку в среднем 5,5 кв. метров жилья.