В Рязани массово отключили холодную воду
Во вторник, 29 апреля, с 09:30 до 13:00 ресурса не будет по адресам: улица Керамзавода, дома №№ 1-37 (нечетная сторона), 2-38 (четная сторона), 8-а (МБОУ Школа № 22), 25-а (МБДОУ Детский сад № 29); Октябрьский городок, дома №№ 19, 21, 33, 34, 35, 35 корп.1, 36, 37, 38, 39,, 40, 43,123, 39-а (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 34-б. С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: поселок Храпово, дома №№ 1-59 (нечетная сторона), 2-66 (четная сторона).
В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Во вторник, 29 апреля, с 09:30 до 13:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Керамзавода, дома №№ 1-37 (нечетная сторона), 2-38 (четная сторона), 8-а (МБОУ Школа № 22), 25-а (МБДОУ Детский сад № 29);
- Октябрьский городок, дома №№ 19, 21, 33, 34, 35, 35 корп.1, 36, 37, 38, 39, 40, 43,123, 39-а (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 34-б.
С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- поселок Храпово, дома №№ 1-59 (нечетная сторона), 2-66 (четная сторона).