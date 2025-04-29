В России стоимость размещения в отелях на майские праздники подорожала на 19%

Отмечается, что тарифы растут из-за высокого спроса. По данным «Слетать. ру», наиболее востребованным внутренним направлением у туристов стал Краснодарский край, сформировавший 29,7% бронирований. Но год к году этот показатель сократился на 9 п. п. из-за разлива мазута в Черном море, говорится в публикации. За ним в этом году следуют Санкт-Петербург (12,9% продаж), Калининградская область (10,5%) и Кавминводы (10,4%). В «Алеане» зафиксировали выраженное увеличение спроса на поездки в Крым и в Дагестан.

В России средняя стоимость ночи в отелях и гостиницах на период майских праздников выросла на 19% год к году. Об этом 29 апреля сообщил «Ъ».

Отмечается, что тарифы растут из-за высокого спроса. По данным «Слетать. ру», наиболее востребованным внутренним направлением у туристов стал Краснодарский край, сформировавший 29,7% бронирований. Но год к году этот показатель сократился на 9 п. п. из-за разлива мазута в Черном море, говорится в публикации.

За ним в этом году следуют Санкт-Петербург (12,9% продаж), Калининградская область (10,5%) и Кавминводы (10,4%).

В «Алеане» зафиксировали выраженное увеличение спроса на поездки в Крым и в Дагестан. В «Островке» отметили рост числа майских бронирований в расположенных недалеко от Москвы малых городах.