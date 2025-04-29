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В России резко сократилось количество кредитных заемщиков
За полгода их количество уменьшилось на 500 тысяч и составило 50,1 млн. Средний размер кредита наличными тоже снизился — до 142 тыс. руб., или на 20% за шесть месяцев. По данным регулятора, это нетипичная ситуация. Обычно число кредитов постепенно растет от квартала к кварталу, показывает соответствующая статистика.

В России резко сократилось количество кредитных заемщиков. Об этом пишет пресс-служба Центробанка.

За полгода их количество уменьшилось на 500 тысяч и составило 50,1 млн. Средний размер кредита наличными тоже снизился — до 142 тыс. руб., или на 20% за шесть месяцев.

По данным регулятора, это нетипичная ситуация. Обычно число кредитов постепенно растет от квартала к кварталу, показывает соответствующая статистика.

Обратная динамика в последний раз наблюдалась во втором квартале 2022 года: тогда, после ввода жестких санкций против российского финансового сектора и экстремально высоких значений ключевой ставки (она выросла до 20% в феврале 2022-го и затем постепенно снижалась), число заемщиков сократилось с 44 млн до 43,7 млн.

Нынешнее изменение также связано с жесткими денежно-кредитными условиями. Ключевая ставка выросла до 21% в октябре прошлого года и с тех пор держится на этом уровне.