В России почти на 60% подорожал капучино

С 2020 года чашка любимого напитка россиян стала дороже на 57%. Его средняя стоимость в стране — 187 рублей. Чашка эспрессо обойдется в 116 рублей — это на 42% больше, чем в 2020-м. Цена американо составила 133 рубля (+52% к 2020-му). Латте — 197 рублей (+54%). Москвичи платят больше: капучино в столице стоит 214 рублей (+62% к 2020); латте — 225 рублей (+53%). В Санкт-Петербурге цены ниже, но темпы роста сопоставимы: капучино — 182 рубля (+50%), латте — 195 рублей (+48%).

В России почти на 60% подорожал капучино. Об этом сообщает Telegram-канал «RTVI» со ссылкой на данные компании «Эвотор».

С 2020 года чашка любимого напитка россиян стала дороже на 57%. Его средняя стоимость в стране — 187 рублей. Чашка эспрессо обойдется в 116 рублей — это на 42% больше, чем в 2020-м. Цена американо составила 133 рубля (+52% к 2020-му). Латте — 197 рублей (+54%).

Москвичи платят больше: капучино в столице стоит 214 рублей (+62% к 2020); латте — 225 рублей (+53%). В Санкт-Петербурге цены ниже, но темпы роста сопоставимы: капучино — 182 рубля (+50%), латте — 195 рублей (+48%).