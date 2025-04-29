В России билеты на самолеты и поезда подорожали на 400% перед праздниками

Он отметил, что если приняли решение о поездке только сейчас, то следует отправиться в путешествие на личном автомобиле. Это значительно сэкономит деньги. Выгоднее всего посетить те города, где нет большого потока туристов: Рязань, Пенза, Липецк, Тамбов. По сравнению с другими направлениями, рост цен там не такой большой — примерно 20-25%.

В России билеты на самолеты и поезда подорожали на 400% перед праздниками. Об этом пишет «360.RU» со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна.

Он отметил, что если приняли решение о поездке только сейчас, то следует отправиться в путешествие на личном автомобиле. Это значительно сэкономит деньги.

Выгоднее всего посетить те города, где нет большого потока туристов: Рязань, Пенза, Липецк, Тамбов. По сравнению с другими направлениями, рост цен там не такой большой — примерно 20-25%.