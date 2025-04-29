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В Москве троих посетителей кафе обвинили в изнасиловании девушки-инвалида

В Москве троих посетителей кафе обвинили в изнасиловании девушки-инвалида в туалете заведения. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что мужчины познакомились с жертвой за несколько минут до произошедшего.

Все случилось в фастфудной московского ТЦ «Шангал». Там 24-летний Вячеслав, 37-летний Эрдни и 38-летний Очир познакомились со своей потенциальной 18-летней жертвой и ее мамой.

В процессе двое по очереди забалтывали родительницу, третий — уводил девушку в уборную и насиловал.

Странности заметил уборщик кафе и сообщил о ситуации матери, но она не отреагировала. После он сказал коллегам, и вместе они отбили девушку. Менеджер вызвал полицию.

Позже выяснилось, что у пострадавшей диагностировано шизотипическое расстройство личности — вероятнее всего, она могла не понимать, что с ней происходит. Вопросы вызывает и поведение матери.

Троих мужчин задержали.