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В Госдуме предложили ввести льготы учителям на посещение учреждений культуры
По мнению автора инициативы, материальное положение учителей остается проблемным. Со ссылкой на данные Росстата уточняется, что в начале 2024 года средняя зарплата педагогов составила 58 109 рублей, что ниже средней по стране на 30%, а в ряде регионов реальные доходы еще ниже. Как отметила Лантратова, инициатива станет значимой мерой соцподдержки, улучшая качество жизни учителей и их возможности для профессионального роста. Обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову.

В Госдуме предложили ввести стопроцентные льготы учителям на посещение учреждений культуры. С соответствующим предложением выступила председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова, передало 29 апреля РИА Новости.

По мнению автора инициативы, материальное положение учителей остается проблемным.

Со ссылкой на данные Росстата уточняется, что в начале 2024 года средняя зарплата педагогов составила 58 109 рублей, что ниже средней по стране на 30%, а в ряде регионов реальные доходы еще ниже.

Как отметила Лантратова, инициатива станет значимой мерой соцподдержки, улучшая качество жизни учителей и их возможности для профессионального роста.

Обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову.