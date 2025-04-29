В Госдуме предложили ввести льготы учителям на посещение учреждений культуры
По мнению автора инициативы, материальное положение учителей остается проблемным. Со ссылкой на данные Росстата уточняется, что в начале 2024 года средняя зарплата педагогов составила 58 109 рублей, что ниже средней по стране на 30%, а в ряде регионов реальные доходы еще ниже. Как отметила Лантратова, инициатива станет значимой мерой соцподдержки, улучшая качество жизни учителей и их возможности для профессионального роста. Обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову.
В Госдуме предложили ввести стопроцентные льготы учителям на посещение учреждений культуры. С соответствующим предложением выступила председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова,
По мнению автора инициативы, материальное положение учителей остается проблемным.
Со ссылкой на данные Росстата уточняется, что в начале 2024 года средняя зарплата педагогов составила 58 109 рублей, что ниже средней по стране на 30%, а в ряде регионов реальные доходы еще ниже.
Как отметила Лантратова, инициатива станет значимой мерой соцподдержки, улучшая качество жизни учителей и их возможности для профессионального роста.
Обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову.