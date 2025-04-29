В Госдуме допустили подготовку солдат КНДР к новым задачам на СВО
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что военнослужащих Северной Кореи могут продолжить выполнять задачи спецоперации на других участках фронта после освобождения Курской области от ВСУ. Картаполов также предположил, что было правильным решением пригласить бойцов из КНДР поучаствовать в параде Победы на Красной площади, тем самым выразив им благодарность.
В Госдуме допустили подготовку солдат КНДР к новым задачам на СВО. Об этом Life.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что военнослужащих Северной Кореи могут продолжить выполнять задачи спецоперации на других участках фронта после освобождения Курской области от ВСУ.
Картаполов также предположил, что было правильным решением пригласить бойцов из КНДР поучаствовать в параде Победы на Красной площади, тем самым выразив им благодарность.