Учеников школы в Рязанской области эвакуировали в подвал
Инцидент произошел в Ухоловской средней школе. По их словам, в школе второй раз объявили учебную тревогу. «Сначала в школе якобы захватили заложников, потом по сюжету по школе ударил беспилотник, центральный вход завалило, всех спустили в подвал», — отметил очевидец.
Учеников школы в Рязанской области эвакуировали в подвал. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в Ухоловской средней школе. По словам учеников, в школе второй раз объявили учебную тревогу.
«Сначала в школе якобы захватили заложников, потом, по сюжету, по школе ударил беспилотник, центральный вход завалило, всех спустили в подвал», — отметил очевидец.