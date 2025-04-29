Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
11°
Чтв, 01
12°
Птн, 02
ЦБ USD 81.56 -0.99 30/04
ЦБ EUR 93.17 -0.01 30/04
Нал. USD 84.00 / 83.00 29/04 18:25
Нал. EUR 95.23 / 96.00 29/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
Вчера 16:45
1 800
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
22 072
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
10 690
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
16 914
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Трамп заявил, что украинский конфликт подходит к финалу
«Нам нужно будет посмотреть, что произойдет в течение следующей недели. Мы подошли к финалу», — заявил американский лидер. По его мнению, конфликт — последствие решений бывшего президента США Джо Байдена, он не намерен брать на себя ответственность за его начало. Трамп добавил, что военные действия на Украине не должны были начаться и, как заявил американский президент, не возникли бы, если бы все зависело от него.

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic заявил, что украинский конфликт подходит к финалу. Его слова передало 29 апреля RT.

«Нам нужно будет посмотреть, что произойдет в течение следующей недели. Мы подошли к финалу», — заявил американский лидер.

По его мнению, конфликт — последствие решений бывшего президента США Джо Байдена, он не намерен брать на себя ответственность за его начало.

Трамп добавил, что военные действия на Украине не должны были начаться и, как заявил американский президент, не возникли бы, если бы все зависело от него.