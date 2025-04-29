Трамп заявил, что украинский конфликт подходит к финалу

«Нам нужно будет посмотреть, что произойдет в течение следующей недели. Мы подошли к финалу», — заявил американский лидер. По его мнению, конфликт — последствие решений бывшего президента США Джо Байдена, он не намерен брать на себя ответственность за его начало. Трамп добавил, что военные действия на Украине не должны были начаться и, как заявил американский президент, не возникли бы, если бы все зависело от него.

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Atlantic заявил, что украинский конфликт подходит к финалу. Его слова передало 29 апреля RT.

«Нам нужно будет посмотреть, что произойдет в течение следующей недели. Мы подошли к финалу», — заявил американский лидер.

По его мнению, конфликт — последствие решений бывшего президента США Джо Байдена, он не намерен брать на себя ответственность за его начало.

Трамп добавил, что военные действия на Украине не должны были начаться и, как заявил американский президент, не возникли бы, если бы все зависело от него.